Il focus sull'economia alessandrina

ALESSANDRIA - Interviste, approfondimenti, analisi. Venerdì 29 con Il Piccolo, e giovedì 28 con Novese e Ovadese, sarà distribuito un magazine patinato di 116 pagine che racconta circa un centinaio di aziende dell'Alessandrino.

Un focus sulla nostra economia, dal metalmeccanico al manifatturiero, dal chimico all'alimentare, prendendo in considerazione tutti i vari settori di una realtà laboriosa, che riesce ancora ad essere un prezioso punto di riferimento.

Un lavoro complesso e capillare per fotografare un quadro in continua evoluzione, prendendo in esame tutte quelle aziende che sviluppano, che investono e che hanno saputo cavalcare l'onda delle nuove sfide senza esserne travolte.

All'interno del magazine anche la graduatoria dei fatturati e schede dettagliate per descrivere al meglio tutte le singole realtà. L'industria rappresenta la componente più rilevante, ma trovano ampio spazio anche agricoltura e turismo, due settori che cercano di ritagliarsi uno spazio importante nell'ambito di una provincia estremamente variegata.