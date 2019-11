"Incertezze e prospettive": torna la Scuola del Cittadino di Vela

OVADA - Torna l'appuntamento con la "Scuola Italiana del Cittadino Responsabile", l'iniziativa organizzata a cadenza periodica dall'associazione Vela Onlus di Ovada. Domani sera, mercoledì 27 novembre, a partire dalle ore 19.30, presso il Salone Padre Giancarlo di via Cairoli, è in programma l'incontro "Vivere nell'incertezza: tra sfide e opportunità". Nel corso della serata saranno esposte le relazioni della dottoressa Daria Ubaldeschi, psicologa psicoterapeuta presso l'Ospedale di Ovada ("L'incertezza nei pazienti e nei caregivers"), della dottoressa Isabella Angelini, specialista in Medicina interna e oncologia ("L'incertezza tra gli operatori: tra progettualità e burn out") e della dottoressa Paola Varese, responsabile del Day Hospital Oncologico dell'Ospedale di Ovada ("L'incertezza nella cura e l'incertezza socio economica").