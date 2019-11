Parte venerdì il Tavolo Tecnico per il lavoro

CASALE - Il Tavolo Tecnico per il Lavoro è l'ultima iniziativa della Giunta Riboldi per stimolare il settore. Del tavolo, promosso dal presidente del Consiglio Comunale Fiorenzo Pivetta, che ha la delega per le politiche del lavoro, fanno parte associazioni di categoria, scuole, sindacati, agenzie interinali.

«L'esigenza è di mettere a dialogo tutte le realtà operative, riunendosi ogni 2 o 3 mesi, proseguendo così l'idea è, per il prossimo anno, l'organizzazione di un workshop sul tema. Il Comune non può creare lavoro ma porre le condizioni affinchè si sviluppi» ha spiegato Pivetta.

«Avere idea delle realtà presenti sul territorio è importante, siamo ricchissimi di eccellenze straordinarie, come Comune facciamo in modo che si conoscano» ha proseguito il sindaco Federico Riboldi che intende proseguire nel percorso verso la riforma del Suap e la creazione dell'Agenzia per lo Sviluppo.

Il primo incontro del Tavolo Tecnico per il Lavoro si svolgerà venerdì 29 novembre alle 18 nella Sala Consiliare del Comune. Al tavolo siederanno 24 realtà ma chiunque potrà partecipare come uditore.