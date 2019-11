Presentato il Natale a Casale... e sul territorio

CASALE - L'appuntamento con le festività natalizie a Casale Monferrato sarà sabato 30 novembre alle ore 18 in piazza Mazzini: sarà, infatti, dal centralissimo salotto della città che inizierà "Si accendono le luci di un Natale scintillante".

E sarà proprio la simbolica accensione delle luminarie cittadine a dare il via al ricco programma di iniziative che si susseguiranno fino a gennaio 2020. Oltre quaranta appuntamenti, infatti, accompagneranno i festeggiamenti natalizi, tra mostre, concerti, esibizioni, eventi culturali ed enogastronomici, laboratori, visite guidate, pattinaggio sul ghiaccio, tombole, mercatini, trekking, fiaccolate: praticamente iniziative per tutti i gusti e per tutte le età.

Gli eventi a Casale

«Le molte iniziative organizzate dal Comune, dalle associazioni e dagli enti casalesi – hanno sottolineato il sindaco Federico Riboldi e il vice sindaco, con la delega a Manifestazioni ed Eventi, Emanuele Capra - permetteranno di far trascorrere le prossime festività in città, scoprendo (o riscoprendo) le molte eccellenze presenti: dal commercio locale al teatro, dalle proposte culturali a quelle artistiche, fino ad arrivare alla sempre apprezzata enogastronomia. Un grazie va quindi a tutti coloro che col proprio impegno regaleranno a tutti una città ricca di appuntamenti, colorata, festosa e, soprattutto, piena di gioia».

Il via, come detto, sarà sabato 30 novembre alle ore 18, quando saranno accese le luci di Natale con l'accompagnamento musicale del quintetto Gli Ottoni Matildici, che si esibiranno nelle vie del centro vestiti da Babbo Natale, con distribuzione di cioccolata e tè a cura della Croce Rossa Italiana - Comitato di Casale Monferrato.

Nel palinsesto anche gli appuntamenti dei paesi del circondario