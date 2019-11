Termina a dicembre Monferrato Sottosopra

Giunge alla propria conclusione, nel mese di dicembre, il progetto Monferrato Sottosopra – Giovani & Territorio. Questo percorso, durato quattro anni e diviso in due cicli, è nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Orso e l’associazione Aregai Terre di benessere, dal supporto delle amministrazioni locali e dal finanziamento della Compagnia San Paolo.

Durante questi anni la collaborazione ha portato sul territorio una numerosa serie di iniziative, utilizzando diversi approcci. Il primo anno dei due cicli biennali (Giovani & Territorio) ha proposto nel 2016 laboratori di 48 ore, dedicati alla psicologia del paesaggio, tecniche di ripresa e montaggio video, e lingua inglese e tedesca. Nel 2017 invece ha strutturato due percorsi di formazione, della durata di oltre 100 ore, sulla guida turistica ambientale e le tecniche di progettazione sostenibili. Come risultato di questi corsi possiamo citare la caccia fotografica, che ha portato il vincitore ad esporre le proprie fotografie del Monferrato nelle sale di un famoso ristorante di New York.

Il secondo ciclo (Monferrato Sottosopra), invece, ha visto una maggiore varietà di occasioni di incontro, favorendo l’eterogeneità di argomenti alla durata dei workshop. Durante il 2018 ci sono stati quattro laboratori di 12 ore, quattro incontri a tema di 4 ore e due percorsi formativi più ampi, dedicati alla formazione delle competenze personali nell’organizzazione eventi e sul trasformare un’idea in progetto per aiutare diventare protagonisti del miglioramento dell‘ospitalità diffusa sul territorio del Monferrato.

L’ultimo anno trascorso, il 2019, ha coronato la conclusione di questo percorso attraverso lo sviluppo di nove eventi, da maggio a novembre, che hanno coinvolto in prima persona tutti gli attori del territorio. Questi, partecipando attivamente, hanno accumulato esperienze utili per mettersi alla prova:i valori fondanti per fare squadra, valorizzare i talenti ed entrare in relazione, cogliere opportunità per la propria crescita personale. Uno degli eventi svolti, lo Speed Date, è servito a facilitare l’incontro tra giovani e aziende attraverso il dizionario di base proposto dal modello di certificazione Licet. I protagonisti infatti hanno aumentato la conoscenza reciproca in base al racconto delle proprie azioni, competenze, aspettative e bisogni su temi strategici, portando come risultato finale una base per aprire nuove opportunità di crescita propria e del territorio.

Per chiudere insieme questo cammino gli organizzatori Aregai e Cooperativa Orso stanno pianificando, per l’inizio di dicembre, due incontri finali, per riunire al contempo chi ha partecipato e chi vorrebbe saperne di più. Il primo evento è un incontro pubblico, presso la dimora “Al Sagittario”, nel paese di Ponzano Monferrato: sabato 7 dicembre gli organizzatori ripercorreranno le tappe del progetto Monferrato Sottosopra, accompagnandole alla visione del “videobox” realizzato dai giovani che hanno partecipato e da una degustazione “coffe break”, organizzata sul format della Colazione Monferrina. Per i giovani invece è in cantiere un secondo evento, nella forma di serata musicale/apericena e con data ancora definire, per simboleggiare la chiusura di questo ciclo progettuale. L’evento sarà aperto ai giovani, alle aziende partecipanti e a tutti coloro che vorrebbero confrontarsi per stare bene insieme, divertirsi e dialogare con uno sguardo verso le prospettive future.