Amc: fino al 6 dicembre i lavori in via Pagliano

CASALE - Amc comunica che durante la riparazione della perdita in via Pagliano angolo corso Giovane Italia dello scorso venerdì, è stata riscontrata la presenza di un’ulteriore perdita. I lavori, sospesi per il maltempo nel fine settimana dopo il ripristino della fornitura, sono ripresi nella mattina di lunedì. Nel corso della settimana verrà predisposta la sostituzione della linea che, in considerazione dell’elevata profondità della condotta e per non interrompere la circolazione lungo l’arteria cittadina, verrà effettuata senza dover scavare in corso Giovane Italia, ma utilizzando lo stesso tubo come guaina per il nuovo.

Per l’esecuzione dei lavori è stato necessario chiudere il tratto di via Pagliano tra via Parodi e corso Giovane Italia; il transito sarà consentito solo ai residenti con accesso da via Parodi.

I lavori, salvo maltempo, si concluderanno entro venerdì 6 dicembre.