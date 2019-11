Black Friday al Sociale di Valenza

CASALE - Il Black Friday arriva anche a teatro. Il Teatro Sociale di Valenza, inserito nel circuito della Fondazione Piemonte dal Vivo, aderisce alla promozione speciale pensata per avvicinare nuovo pubblico agli spettacoli dal vivo. Così nelle sole giornate di 29, 30 novembre e 1 dicembre sarà possibile acquistare online i biglietti per la replica de “La parrucca” con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta, in scena a Valenza venerdì 6 dicembre, al costo scontatissimo di 10 euro (anziché 20 euro).

Basterà selezionare lo spettacolo sul sito di prevendite online per eventi vivaticket.it (al link) e si potrà assistere alla commedia firmata da Natalia Ginzburg alla metà del costo ordinario. Ma è un'offerta valida solo nei 3 giorni di venerdì 29, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

Lo spettacolo “La parrucca” proprio a Valenza vivrà il suo debutto nazionale, venerdì 6 dicembre. Un nuovo vanto per la stagione di prosa Apre del Teatro Sociale, per il settimo anno consecutivo firmata alla direzione artistica da Roberto Tarasco e curata nella gestione da Angelo Giacobbe/CMC-Nidodiragno Produzioni, con spettacoli teatrali in programma fino al 21 febbraio 2020, alternati a concerti jazz con artisti di fama internazionale.