Ciclo fantasy: venerdì romanzo e videogioco

CASALE - Il ciclo di conferenze Viaggio nella Terra del Fantasy in Biblioteca proseguirà venerdì 29 novembre, dalle ore 17.30 con il terzo appuntamento dedicato al Il rapporto tra romanzo e videogioco.

A guidare in questo viaggio sarà Alberto Sistri, esperto di media e comunicazione e organizzatore di numerosi eventi sul territorio, tra i quali spicca Casale Comics. Sistri offrirà spunti di riflessione a proposito delle più famose trasposizioni videoludiche di romanzi, come Conan il Barbaro, Il Signore degli Anelli, Warhammer, Assassin's Creed, Mass Effect, Starcraft e Dungeons and Dragons.

Lo affiancheranno Roberta Caretti e Jessica Elisa Serra, appassionate di fantasy e videogames, con un approfondimento sulla saga letteraria Geralt di Rivia (ideata da Andrzej Sapkowski, che allo strigo Geralt ha dedicato sino a oggi sei romanzi e due antologie di racconti, editi in Italia dalla Nord) e la trasposizione a videogioco The Witcher.

Tutte le classifiche delle vendite librarie, ormai, segnalano che il genere fantasy sta catturando sempre più interesse e consenso: anche tra gli utenti della Biblioteca Giovanni Canna il fenomeno è assai visibile, con il moltiplicarsi dei prestiti di testi e autori ormai diventati dei “maestri” di questo genere. Proprio partendo da questa considerazione la Biblioteca Civica Giovanni Canna e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione hanno voluto offrire alla città un ciclo di conferenze che offre spunti di conoscenza sul genere, e cerca di esplorare le diverse declinazioni artistiche ed espressive attraverso cui si presenta, tenendo naturalmente al centro dell’interesse la letteratura.