Dieci anni con il Fai: il calendario con "l'ovadese"

OVADA - Sarà in edicola domani mattina, giovedì 28 novembre, con il numero de "l'ovadese" il calendario 2020 del Fondo Ambientale Italiano. Dodici "Luoghi del cuore" della nostra provincia, altrettante storie per immagini raccontate per celebrare i dieci anni dell'associazione che tutela la bellezza del nostro Paese e la racconta agli italiani. Nel mese di luglio lo spazio è dedicato alla "nostra" Villa Gabrieli. L'iniziativa editoriale del Gruppo Soged accomuna la nostra testata cartacea, "il novese" e "Il Piccolo" con il quale il calendario sarà in edicola nella giornata di venerdì 29 novembre. "l'ovadese" e il calendario del Fai in edicola al prezzo speciale di 2 euro. In regalo con il settimanale anche il magazine "La provincia che produce"