Domani il Leardi incontra studenti e famiglie

CASALE - L’Istituto d’Istruzione Superiore “Leardi” invita i futuri studenti delle scuole superiori e le loro famiglie alla serata “Il Leardi incontra le famiglie”che si svolgerà in Aula Magna giovedì 28 novembre a partire dalle ore 17.30.

L’evento di orientamento scolastico, giunto ormai alla terza edizione, è un prezioso momento di confronto e di scambio con la cittadinanza, poiché aiuta gli studenti delle scuole secondarie di primo grado a fare chiarezza sulle proprie inclinazioni e attitudini, mentre permette alle famiglie di conoscere più da vicino i contenuti disciplinari e formativi offerti dall’Istituto, ed i possibili sbocchi occupazionali o di prosecuzione negli studi universitari.

«Proprio per venire in aiuto delle famiglie è stata ideata questa serata – spiega il Dirigente Scolastico, Nicoletta Berrone– “Il Leardi incontra le famiglie” è stato concepito come un’opportunità autentica di dialogo, in cui vogliamo offrire alle famiglie degli studenti trasparenza e serietà nelle informazioni per garantire il successo formativo dei giovani e la prevenzione della dispersione scolastica».

Per questo motivo, dopo i saluti del Dirigente scolastico, dalle ore 17.30 verranno presentate le specificità dei corsi di studio con la seguente scansione: Tecnico in “Amministrazione, Finanza e Marketing” (ex Ragioneria), “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex Geometra),“Turismo”, Liceo artistico “Angelo Morbelli”, Indirizzo audiovisivo e multimediale, “Grafica e Comunicazione”, “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” (corso attivo presso la sede "Luparia" di San Martino di Rosignano). Interverranno, per dialogare con le famiglie e per presentare una panoramica sul mercato del lavoro sul territorio e sui possibili sbocchi professionali post-diploma, noti imprenditori ed esperti dei settori di riferimento, come Sandra Bo, titolare dell’agenzia assicurativa Generali; Sergio Ganora, presidente del “Collegio dei geometri” di Casale; Paolo Pia, titolare del gruppo Stat, Stefano Viale Marchino, videomarker, nonché Elisa Tarditi e Diego Ferrando, titolari dell’azienda agricola e sementiera“Valle Agricola” di Cerrina Monferrato.

Al termine della presentazione generale che si svolgerà nell’Aula Magna,i docenti dei vari indirizzi di studio saranno a disposizione delle famiglie per approfondire i contenuti dei percorsi offerti, mentre alunni ed ex alunni che ora stanno svolgendo attività lavorative o percorsi universitari potrannotestimoniare la validità della loro esperienza di studio presso il “Leardi”, arricchita anche da un vasto ventaglio di attività integrative e professionalizzanti legate all’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, fiore all’occhiello dell’Istituto.