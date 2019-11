Morano: minoranza all'attacco su tangenziale e pesa

MORANO - Il gruppo Consigliare "Tutti Insieme per Morano", composto da Daniele Sanzone (capogruppo), Andrea Rosati e Emilio Marangoni ha presentato due interrogazioni: una inerente alla recente chiusura della tangenziale e l'altra in merito alla chiusura della pesa pubblica del paese.

«La tangenziale rappresenta per il paese uno strumento importantissimo per la sicurezza. È in essere da circa 10 anni e ha consentito lo smaltimento del traffico pesante che attraversava il paese. Per motivi di sicurezza è stata chiusa al traffico, inizialmente per pochi giorni, ma in realtà ormai sono passate alcune settimane (due nda). Il nostro gruppo chiede all'amministrazione Ferrari di sollecitare la Provincia, in particolare conoscendo gli stretti rapporti che intercorrono tra le due amministrazioni (sia Ferrari che il vicepresidente e sindaco di Casale Riboldi fanno parte di Fratelli D'Italia). Ricordo che in passato l'allora consigliere Riboldi era molto presente nelle varie segnalazioni all'allora presidente Rita Rossa, forse quando si amministra si capisce che non proprio così facile come a volte si può pensare?» spiega la minoranza Moranese.

In merito alla chiusura della pesa pubblica causa alcuni lavori di manutenzione, i consiglieri di Tutti Insieme per Morano si fanno portavoce degli agricoltori del paese: «Ci chiediamo se sia giusto chiedere dei contributi agli agricoltori per il ripristino della pesa. Ciò che è pubblico dovrebbe essere a carico dell'amministrazione, perché le aziende pagano già attraverso le tasse i vari servizi. Inoltre la pesa funzionava a pagamento, quindi è assolutamente fuori luogo chiedere l'intervento degli imprenditori».