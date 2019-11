Radio Maria trasmetterà la Messa dai Cappuccini

OVADA - Sarà un’occasione per far conoscere anche al di fuori della nostra città uno dei punti di maggior valore architettonico. È in programma per domenica mattina, a partire dalle ore 10.30, il collegamento fra il Santuario dell’Immacolata - la chiesa dei Cappuccini di via Cairoli - e l’emittente religiosa Radio Maria. Nell'occasione sarà trasmessa in diretta la Santa Messa da una delle istituzioni religiose della nostra città, che affonda le sue radici nel 1640.

La storia più recente è ben conosciuta. Alla morte di padre Giancarlo, l’ultimo frate Cappuccino rimasto nel dicembre del 2011, la chiesta è stata chiusa per un certo periodo. La convenzione tra la casa provinciale dei Cappuccini di Genova, associazione Vela e fondazione Cigno ha permesso di ridare vita alla chiesa, al convento ricavato a fianco e in particolare al salone intitolato proprio a Padre Giancarlo e utilizzato per le occasioni pubbliche, incontri e momenti di formazione organizzati dai volontari.