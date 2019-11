Sobrero, sabato c'è la festa delle eccellenze

CASALE - Sabato 30 novembre nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore Sobrero si svolgerà la tradizionale “Festa delle Eccellenze” durante la quale verranno assegnate borse di studio agli studenti che nello scorso anno scolastico si sono distinti per merito nelle prime Itis (Borsa di Studio “Don Biletta”), nella terza del Corso di Informatica (Borsa di Studio “Laura Ombra”), nelle quinte del Corso di Meccanica (Borsa di Studio “Don Timossi”) e per la massima valutazione agli Esami di Stato. Un particolare ricordo va a Riccardo Coppo con la consegna della Borsa di Studio a lui intitolata, destinata ad uno studente del Corso di Meccanica distintosi per merito e per attività proiettate nel sociale.

Due i relatori che interverranno nel corso della mattinata: la Dottoressa Jasmine Petriglieri, ricercatrice presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino,che farà il punto sulla ricerca internazionale con la relazione “Il mondo dell’amianto sottosopra. La gestione del rischio nei cinque continenti” e l’ex allievo Gianfranco Antonioli, iscritto ad Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino,che porterà la sua esperienza personale nell’intervento “Un concreto percorso di eccellenza tra aziende e ricerca”.

Ospite “transoceanico” sarà il dottor Vigliaturo che parteciperà all’evento in videoconferenza da Philadelphia introducendo i progetti che concorrono alle Borse di Studio University Plus finanziate dalle associazioni Afeva, Era e Famiglia di Roberto Picco, Monferrato oltre il Mesotelioma e Rotaract Distretto 2032, da sempre attente alla valorizzazione di giovani meritevoli e futuri ricercatori. A seguire, tali progetti verranno sottoposti alla valutazione di apposita giuria presieduta dalla Dottoressa Petriglieri con l’innovativo metodo “FallingWalls”in cui ipartecipantiavrannocinque minuti di tempo per esporre la loro ricerca.

Come logica prosecuzione del discorso, alunni ed ex alunni esporranno i loro innovativi progetti grazie a cui hanno vinto prestigiosi premi al Concorso Fast i Giovani e le Scienze 2019 e “passeranno il testimone” ai futuri concorrenti alla selezione dell’edizione 2020 che stanno mettendo a punto i loro progetti presso i laboratori dell’istituto e degli atenei con i quali collaborano.

L’incontro terminerà con la cerimonia di consegna delle Borse di Studio University Plus, in base alla graduatoria stilata dalla giuria,e di attestati di merito a numerosi allievi che si sono distinti per i risultati conseguiti individualmente o a squadre in competizioni locali, nazionali ed internazionali.