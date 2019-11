Un Natale pieno di iniziative

TORTONA - Comincerà ufficialmente giovedì 5 dicembre alle ore 16.30 in piazza Arzano quando verranno accese le illuminazioni dei sette alberi che sono stati allestiti in città - in piazza Marconi, piazza dell’Annunziata (nel cortile del Teatro Civico), i due in piazza Duomo, via Carducci, largo Borgarelli e piazza Malaspina - la serie di iniziative del comune di Tortona per festeggiare il Natale e lungo tutto il mese di dicembre animeranno la città fino all'Epifania. Un programma organizzato collaborando con il comitato dei Commercianti del Centro ed il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare molte delle iniziative proposte, di UBI Banca e degli sponsor FarmaTortona, Ariel Car-Ecoprogram, Alpla e Intesa Srl-UnipolSai.

In precedenza già da martedì 3 dicembre e per i due martedì successivi sarà possibile partecipare al laboratorio "Manualmente-Lab creiamo con le nostre mani gnomi, folletti, e pupazzi di neve" presso la Biblioteca Civica dalle ore 15.30.



Per tutte le feste, in occasione delle diverse manifestazioni, sarà possibile acquistare “bragaton & busela” dolce tipico della tradizione tortonese, nell’ambito di una iniziativa benefica a favore del Centro Paolo VI di Casalnoceto, gravemente colpito dai recenti eventi alluvionali e per le vie del centro, grazie ad una collaborazione fra i commercianti e Radio PNR, sarà diffusa musica natalizia.