A Casale è Lidl-Mania

CASALE - In questi minuti in via Negri a Casale apre al pubblico il nuovo supermercato Lidl e la notizia, di per sé, sarebbe questa. Sarebbe, perché come spesso accade sui social ci sono notizie che, apparentemente poco significative, diventano veri e propri tormentoni. Così è successo per l'apertura del supermercato. Per settimane sui gruppi Facebook di Casale non si è parlato d'altro, in molti con sincera curiosità (quando apre? Dove sarà?), altri... solo per farsi qualche risata.

Per questo stupisce fino a un certo punto che ieri sera una ventina di goliardi si sia radunata davanti al punto vendita e, con qualche ora di anticipo rispetto all'apertura vera e propria, abbia inscenato una finta inaugurazione con tanto di costumi. Qualcuno ha addirittura simulato di mettersi in coda, per essere il primo a entrare questa mattina e usufruire così della scontistica. Il tutto sotto gli occhi attoniti degli addetti del supermercato, impegnati negli ultimi febbrili preparativi per l'apertura, quella vera, di stamattina.