Arte, musica e letture per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

ALESSANDRIA - Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, proposte da Assessorato e Consulta Pari Opportunità del Comune, Uisp – comitato Territoriale di Alessandria, rappresentata dalla consultrice Lia Tommi, organizza per venerdì 29 novembre alle ore 21,15 al Museo Etnografico in piazza della Gambarina Vai oltre la paura… Arte, musica e letture sono state scelte per stimolare le donne ad accrescere l’autostima e quindi a superare le paure che talvolta ostacolano la loro piena realizzazione personale.

È prevista anche l’esposizione di alcuni dipinti dell’artista Leonarda Nada Nuovo, della serie Distonie, con particolare attenzione al dipinto Rinascita. Verranno poi letti alcuni brani dei suoi libri Distonie e La Belle Epoque. La pianista Anna Dari suonerà alcuni brani di sua composizione, ispirati all’universo femminile e verranno anche letti brani del suo libro Prigioniera libera, storie di atlete, che nella propria carriera hanno incontrato ostacoli dovuti alla discriminazione di genere. Ci saranno brevi contributi con proprie poesie di Lia Tommi, Cristina Saracano e Fabio Gagliardi.