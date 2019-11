Bus, aumenti in vista. Biglietto singolo a 1,50 euro

ALESSANDRIA - Aumenti in vista per il trasporto pubblico alessandrino: da domenica 1 dicembre, infatti, scatteranno i rincari per gli abbonamenti mensili e annuali decisi dall'Agenzia per la Mobilità della Regione Piemonte. Un 'plus' quasi simbolico, di 1 euro ogni mese.

Più evidente, invece, la maggiorazione per il biglietto di corsa semplice, che dall'1 gennaio passerà da 1,30 euro a 1,50 euro.

