International All Stars. Il linguaggio Universale del Jazz a Valenza

VALENZA - In prima mondiale assoluta quattro maestri del Jazz provenienti da quattro paesi diversi. Saranno i protagonisti di “International All Stars. Il linguaggio Universale del Jazz”, terzo appuntamento con il jazz al Teatro Sociale di Valenza, venerdì 29 novembre alle ore 21.15. Il concerto è una occasione unica per ascoltare un quartetto d'eccezione composto da Ken Peplowski al clarinetto, musicista della scena contemporanea, considerato il successore di Benny Goodman, uno dei più talentuosi jazzisti del mondo. Insieme a lui il pianista Rossano Sportiello (già Premio Valenza Jazz 2016 ), la contrabbassista e cantante Nicki Parrot e dal batterista e vibrafonista olandese Frits Landesbergen.

Il concerto è organizzato dall'Associazione Amici del Jazz di Valenza, in sinergia con la direzione artistica di Roberto Tarasco e quella organizzativa di Angelo Giacobbe – Cmc di Sanremo.

Biglietti di ingresso: intero euro 15, ridotto euro 12. Info e prenotazioni: 0131.920154 / 339.3498389 - biglietteria@valenzateatro.it.