Spettacolo di Natale della Fondazione Uspidalet con i vincitori dei grandi talent show

ALESSANDRIA - Ultimi biglietti ancora disponibili per lo Spettacolo di Natale di venerdì 29 novembre al Teatro Alessandrino di via Verdi organizzato dalla Fondazione Uspidalet in collaborazione con Radio Rai, che quest’anno dedica l’appuntamento solidale al progetto Una guida per le Neuroscienze: il Chirurgo che naviga a favore della Struttura di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera.

Uno spettacolo per tutta la famiglia e per tutti i gusti che accanto ai celebri artisti Mahmood, Alberto Urso, Chiara Galiazzo, Paolo Vallesi, Enzo Paci e Amara e al campione sportivo Roberto Bettega vedrà esibirsi anche il Coro di Voci Bianche del Conservatorio “Vivaldi”. Costituitosi nel 2005 per dare spazio all’educazione vocale ritenuta mezzo di fondamentale importanza per la crescita di un musicista, il coro ha partecipato a importanti eventi e festival musicali, aggiudicandosi anche il primo premio al Concorso “F. Mendelsshon” di Alassio nella categoria “Voci Bianche”. L’atmosfera natalizia sarà quindi assicurata dai 25 piccoli cantanti diretti da Roberto Berzero, docente di Musica Corale e Direzione di Coro del “Vivaldi”, come ricorda il presidente della Fondazione Uspidalet Bruno Lulani: “Siamo davvero felici di poter collaborare con il Conservatorio in questo Spettacolo che segna il decennale della Fondazione poiché il nostro rinnovato obiettivo è quello di essere generatori di valori con ricadute positive sul territorio, divulgando in questo caso non semplice intrattenimento ma cultura, arte e musica. Sicuramente queste voci bianche armoniose contribuiranno a dare il meritato via al percorso natalizio della città di Alessandria e di tutta la provincia”.

Altra novità è costituita dalla vendita dei biglietti che per la prima volta avviene attraverso il circuito del Gruppo Anteprima chiamando il numero 0131-250600 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, sul sito www.gruppoanteprima.com e sul circuito di prevendita di TicketOne. Il costo dei biglietti è suddiviso in tre fasce: 50 euro per il primo settore, 30 euro per il secondo settore e 20 euro per la galleria. Sarà possibile acquistarli fino alla sera stessa dello Spettacolo di Natale, sempre attraverso la prevendita online del Gruppo Anteprima.

Il ricavato della serata, presentata da Gian Maurizio Foderaro di Rai Radio 1 e dalla giornalista alessandrina Genny Notarianni, sarà devoluto al progetto finalizzato all’acquisto di una Tac intraoperatoria per la Neurochirurgia dell’Ospedale di Alessandria, diretta da Andrea Barbanera. Questo strumento di avanzata tecnologia permetterà di generare in tempo reale immagini in 3d di altissima precisione, riducendo così le complicanze intra e post operatorie dovute ad esempio al rischio di lesione alle strutture nervose e ai vasi sanguigni non visibili.