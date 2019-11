La discarica non si fa più. Vaccari ritira il progetto

Vaccari ritira il progetto di discarica di rifiuti non pericolosi e successivo ripristino area a fini turistico ricreativi in località Pitocca tra i comuni di Casal Cermelli e Frugarolo. Una decisione presa perché "mantengo la parola data e le promesse fatte ai cittadini" spiega Massimo Vaccari de La Filippa."Per una questione burocratico amministrativa dopo gli ultimi eventi alluvionali la falda si è alzata di qualche metro. Avrei dovuto abbancare materiale per alzarmi di altri due metri, terre e rocce di scavo per 450mila metri cubi che dovrei prendere dal terzo valico. Aumentare il traffico veicolare. Tutte cose che ho promesso non avrei fatto". Il progetto con queste variazioni sarebbe comunque realizzabile, ma Vaccari ha scelto di rinunciare a farlo in questo sito. "Nei prossimi mesi andrò a sondare l'interesse e la praticabilità dell'opera in altri comuni del Piemonte nel bacino del Po'".