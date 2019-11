Evo Volley, due punti per ritornare leader solitaria

Non aveva mai ceduto un set, Evo Volley. Ma El Gall è una rivale diretta e al PalaCima è stata battaglia. La capolista vince in volata, al tiebreak, nel recupero della sesta giornata di serie C, rinviata per l'allerta meteo. Alla vigilia le ospiti determinate a cercare il sorpasso, staccate di 2 punti. Una partita cruciale per le padrone di casa, raggiunte in vetta da Bonprix, le rivali con la possibilità, con un successo, di conquistare il primato.

Il primo set è una prova di forza delle ragazze di Ruscigni e Montagnini, 25/10 con doppio ace di Angeleri per chiudere.

Nel secondo, però, El Gall ha un altro passo: Evo scatta, le rivali pareggiano a 11. Si soffre, e si lotta, su ogni punto: le cuneesi scattano in avanti, 18/21 e 19/22, rimonta e parità sul 23 e poi sul 25. Punti, ma anche errori, al terzo tentativo sono le ospiti a spuntarla, 26/28.

Reazione immediata delle alessandrine, che provano a scappare, 7/2 e 12/8, ma El Gall riesce di nuovo a spostare l'inerzia della partita dalla sua parte: break 0/7, Dametto prova ad avvicinare le sue, 15/20, ma c'è un po' di confusione nella ricezione dell'Evo, che cede anche il terzo, 18/25.

Quando la gara si complica, Evo Volley rientra in gioco: avvio di quarto set ancora in equilibrio, le attaccanti hanno le polveri un po' bagnate, ma è allungo decisivo, 18/10 e poi 25/13.

Il tiebreak è il giusto epilogo: testa a testa, ma il sestetto di casa sul 9/6 sale in cattedra. Ace di Dametto (10/6), da Fracchia il punto del 13/8, poi Soriani per il 14/9, suo anche il muro del 15/9.

Tutti in campo ad esultare, anche il presidente Mauro Bernagozzi. "Come siamo uscite dalle difficoltà nella fase centrale? Con la forza del gruppo - sottolinea Soriani - che ha reagito con carattere". Proprio la reazione è il valore aggiunto, patrimonio anche per il futuro di un campionato lungo e equilibrato.

Domani di nuovo in campo: Evo Volley a Gaglianico, quasi un testa coda in cui, però, è vietato sbandare.