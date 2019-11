Femminile in cammino, l'arte delle ceramiche di Chiarini

SERRAVALLE SCRIVIA — Una carrellata di alcune delle tante storie che non vengono spesso raccontate sui cammini del femminile e sui messaggi che esso porta. Si aprirà così l’incontro “Il femminile in cammino. Per un nuovo equilibrio della vita sul pianeta” in programma questa sera, venerdì 29 novembre, alle 21.00, a Serravalle Scrivia. La serata è organizzata dalla biblioteca comunale in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità di Serravalle. «Il femminile è quella parte della dualità umana che attraversa tutti gli esseri e che ci porta messaggi di pace, accoglienza e rispetto», dicono gli organizzatori. Nel corso della conferenza verrà presentato il progetto Walking Mothers dell’artista e ceramista Emanuela Chiarini.

«Ho il desiderio dell'arte nelle mani e nel cuore – spiega Chiarini – Ho indagato danza, musica, canto e varie tecniche artistiche frequentando un liceo artistico e una accademia di Belle Arti. Ho lavorato nel mondo dell'artigianato esplorando materiali come legno, vetro e poi, finalmente l'argilla. Mi sono dedicata alla produzione di prodotti artigianali come vasellame ed oggettistica, inoltrandomi nei territori sconosciuti e immensi dell'arte ceramica, indagando forme, colori e tecniche di cottura».