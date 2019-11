FFF Casale lancia un messaggio contro il sistema capitalistico

CASALE - «Siamo contro il sistema capitalistico, non contro il capitalismo. Quello che vogliamo è un cambiamento, verso un consumismo sostenibile, con un sistema capitalistico che rispetti l'ambiente». Sono queste le parole che uno dei referenti di Fridays For Future Casale, Federico Azzarito, usa per commentare il flash mob di oggi pomeriggio in piazza Mazzini a Casale.

Ragazzi stesi a terra, altri mascherati e anonimi, un nastro registrato che ripete un monologo dai toni particolarmente duri, a parlare è proprio il sistema capitalistico: "Sono colui che inquina [...] lo faccio sulla pelle di tutti, guadagno mentre voi morite [...] siete sottomessi, dormienti e non riuscite a imporvi su di me [...] Siete 8 miliardi di persone, siete voi ad avere il controllo" alcuni estratti del messaggio riprodotto, mentre campeggia il cartello "System change, not climate change".

«Ci devono essere regole per tutti, che impongano sanzioni per chi non le rispetta. Le multinazionali non cambieranno mai, se non per venire incontro alle richieste del mercato, delle persone. Producono in base a quello che chiede il cliente, se cambiamo noi...» spiega Federico. Il cambiamento però deve essere immediato e «deve passare anche dai politici, soprattutto».

Da FFF Casale fanno sapere che continuano i lavori con il Comune per redigere un documento congiunto che renda Casale una città plastic free. Inoltre, proseguono i contatti con l'ente, attraverso l'assessore all'ambiente Maria Teresa Lombardi, affinchè Palazzo San Giorgio riconosca, ufficialmente, l'emergenza climatica.