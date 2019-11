“La grotta e la stella” con il Gruppo dell’Incanto

ALESSANDRIA - Entrare nel vivo dell’atmosfera natalizia in un luogo, il museo della Gambarina, che pulsa di atmosfere tradizionali: è l’obiettivo del concerto costruito sui racconti e sulle canzoni del Natale di Paglia e del Pane di Natale. Da questi precedenti allestimenti vengono infatti ripresi i brani letterari, riproponendoli nei modi della pura narrazione attoriale e così pure le canzoni, eseguite in questo caso fuori dal contesto teatrale per il quale sono state composte.

Il Gruppo dell’Incanto propone dunque, in La Grotta e la Stella, un insieme di narrazione, affidato alle voci di Daniela Desana e di David Turri; di canzoni e musiche con Serafina Carpari, Gino Capogna, Mario Martinengo, Andrea Negruzzo e Giorgio Penotti. Canzoni originali composte da Aldino Leoni per il Natale di Paglia, oltre a due canti tradizionali di origine monferrina e anglosassone dedicati a Maria di Nazaret.

L’appuntamento è per domenica 1° dicembre alle 17 al Museo C'era una volta in piazza della Gambarina.