La sposa e la cavalla, equivoci e tante risate a teatro

VIGNOLE BORBERA — “La sposa e la cavalla” della compagnia teatrale Carro di Tespi di Fresonara sarà lo spettacolo inaugurale della rassegna “Due risate in compagnia” di Vignole Borbera. Venerdì 29 novembre, alle ore 21.00, nel salone parrocchiale del paese, gli attori porteranno in scena il riadattamento di Domenico Bisio, che cura anche la regia. Le risate saranno assicurate grazie a divertenti equivoci e simpatiche battute. Sul palco ci saranno Valter Nicoletta, Daniela Rocchetta, Gerry Melucci e Pinuccia Oddone. Costumi di Elisabetta Siri.

La compagnia teatrale Il Carro di Tespi nasce nella primavera-estate del 2008 per l’esigenza del regista Domenico Bisio di differenziare l’attività delle compagnie teatrali A. Bottazzi e Ra Vigna ar Gèri, entrambe di impronta prettamente dialettale, da quella in lingua italiana. L’occasione si presenta con la richiesta di presentare uno spettacolo inedito all’aperto, diviso in stazioni, con argomento la stregoneria. Nasce così lo spettacolo “Processo alla strega”. Seguono, con altrettanto successo, la commedia ”Il testamento del ciabattino” e “Florville la lancia di Catrion”.

La serata è organizzata da pro loco di Vignole e oratorio di San Giuseppe. Ingresso 7 euro; per informazioni, rivolgersi al numero 347 7972422.