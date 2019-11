Quasi tutto pronto per il Natale a Casale

CASALE - Sono iniziati questa mattina in piazza Mazzini i lavori di allestimento dell'albero di nove metri che, costituito da palle luminose, sarà acceso domani, sabato, inaugurando di fatto il Natale di Casale.

Con la simbolica accensione delle luminarie cittadine si darà il via al ricco programma di iniziative che si susseguiranno fino a gennaio 2020. Oltre quaranta appuntamenti, infatti, accompagneranno i festeggiamenti natalizi, tra mostre, concerti, esibizioni, eventi culturali ed enogastronomici, laboratori, visite guidate, pattinaggio sul ghiaccio, tombole, mercatini, trekking, fiaccolate: praticamente iniziative per tutti i gusti e per tutte le età.

Domani le luci saranno accese con l'accompagnamento musicale del quintetto Gli Ottoni Matildici, che si esibiranno nelle vie del centro vestiti da Babbo Natale e con la distribuzione di cioccolata e tè a cura della Croce Rossa Italiana - Comitato di Casale Monferrato.

Qui il programma completo degli eventi.