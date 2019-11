Al Barletti un corso per imparare le regole della strada

OVADA - È iniziato lo scorso 18 novembre il corso di educazione stradale promosso dall'Istituto Barletti di Ovada in collaborazione con l'autoscuola Zunino-Bisio. Le lezioni sono tenute da Manuel Nardin, un esperto del settore che ha saputo intrattenere e coinvolgere gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, presenti nell'Aula magna del liceo scientifico "Pascal".

«L'obiettivo resta quello di aumentare la consapevolezza e la sicurezza dei ragazzi in strada - spiegano dall'Istituto guidato dal preside Felice Arlotta -. Con questo progetto vogliamo invitarli alla riflessione senza la presunzione di effettuare per intero un corso di educazione stradale, visto che il tempo a disposizione non è molto».

La relazione è iniziata con l'analisi dei limiti dei cinque sensi umani. Solo successivamente, secondo la filosofia rilanciata dai promotori dell'iniziativa - l’educazione stradale non è limitata alle nozioni che si apprendono in autoscuola, ma da quel momento inizia la crescita in questo ambito - si è passati all’apprendimento delle tecniche di guida e della consapevolezza della necessità di avere attento controllo psico-fisico, riguardo all’età, alle condizioni di salute e ai comportamenti da tenersi quando si è al volante di un veicolo.