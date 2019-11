Casale, il Comune ha celebrato le donne

CASALE - Lunedì Casale ha celebrato la Giornata Internazionale contro la violenza sulla donne con un evento organizzato dall'Assessorato alle Pari Opportunità nella Sala consiliare del Comune.

Dopo i saluti dell'Assessore Daniela Sapio e l'introduzione musicale a cura del Collettivo Teatrale (con Mario Saldì e Ramona Bruno) si sono susseguiti gli interessanti interventi di Silvia Tarquini, Assistente Sociale Distretto Socio Assistenziale di Casale Monferrato, Nicoletta Berrone, Dirigente Scolastica Istituto Superiore Leardi con la collaborazione di Carlo Berrone (Docente dell'Istituto), Venizia Grignolio presidente Soroptimist, Sarah Sclauzero presidente Me.dea., Giada Vullo per la Croce Rossa Italiana e la conclusione sempre a cura del Collettivo Teatrale.

«Inserita nella Giornata Internazionale della violenza contro le donne – commentano il sindaco Federico Riboldi e l'assessore Daniela Sapio - questa nostra iniziativa ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare sulle violenze fisiche e psicologiche che milioni di donne, in ogni parte del mondo, soffrono dentro e fuori le mura domestiche. La violenza sulle donne, purtroppo, non conosce confini geografici, distinzioni di classe o età e nel nostro Paese il fenomeno della violenza sulle donne è ancora tragicamente alto e la sua denuncia ancora troppo reticente, si devono favorire le condizioni migliori per superare questo ulteriore ostacolo».

Le iniziative dell'Assessorato non si fermano al 25 novembre, anzi: «È nostra ferma intenzione – ha spiegato l'assessore Sapio - continuare nella collaborazione per portare avanti e sviluppare il percorso del Tavolo Territoriale: l'importanza della rete formale e informale che collabora con efficacia sul territorio è fondamentale».

Inoltre, quest'anno, il Comune di Casale Monferrato ha aderito al Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere, promosso dall'Anci nazionale: «Questo importante documento – ha sottolineato l'Assessore alle Pari Opportunità - è frutto della volontà di alcuni Amministratori locali che si sono uniti e dati come impegno comune l'ideare e sostenere azioni concrete basate sull'eguaglianza e la valorizzazione delle differenze, per una società più equa, priva di stereotipi di genere e realmente paritaria. Al Patto hanno aderito, oltre ai Sindaci di tutte le Città Metropolitane, anche 120 Enti Locali».