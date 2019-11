Grillano: frazione divisa in due

OVADA - Nell'emergenza un fronte che torna dopo qualche anno. Stiamo parlando del cedimento della strada della Guardia all'interno della frazione di Grillano. Lo snodo permette di aggirare il centro abitato e transitare dal territorio del comune di Ovada verso il bivio per Trisobbio e Cremolino. Con le recenti piogge la passerella realizzata qualche anno fa ha ceduto nuovamente consegnando disagi ai residenti della zona e a chi vuole raggiungere Ovada dai paesi. Lo scenario riporta alla "pepata" polemica dell'estate del 2015. Anche in quel periodo la strada era inutilizzabile. Ad insorgere contro la lentezza dell'Ufficio Tecnico nell'affrontare il problema fu un comitato di residenti della frazione. "Ci vergogniamo di essere ovadesi", la scritta apparsa su uno striscione all'ingresso della frazione. Alla fine, dopo una lunga guerra di cifre, si arrivò al ripristino. Che qualche giorno fa non ha tenuto.