Nuova Boccia, vittoria che pesa. La Familiare pareggia

En plein sfiorato in Promozione, nel giorno in cui Nuova Boccia ritrova la vittoria, che mancava dalla prima giornata. Sofferta, 12-10 contro Marene, mentre La Familiare è al suo terzo risultato utile consecutivo, 11-11 a Pinerolo, con Veloce Club.

Punti pesantissimi per la formazione di lungotanaro San Martino, che ha in Domenico Mometto il trascinatore, per andare oltre le fatiche di una partita difficile, equilibrata e lottata. I successi sono della terna Torta - Vergnano - Pavan, 11-5, di Momettonell'individuale, 11-0, di Rosso nel progressivo, 29-27, di Borella nel primo tiro di precisione, 16-9, della coppia Rosso - Vergnano, 10-6, e decisivo, sul 10-10, della terna Borella - Mometto - Saini, 11-1.

Per La Familiare un pareggio che sa anche un po' di beffa, perché prima dell'ultima prova a terne gli alessandrini sono in vantaggio, 11-9. Grazie a Piccardo - Ressia, 11-3, e a Kevin Montaldi - Borsari - Prando, 7-6 per uno scatto in avanti che illude. I padroni di casa pateggiano (4-4), ci pensa Guglielmo Guido a riportare in vantaggio gli ospiti, 26-25 nel tiro progressivo, ed è 8-4 grazie a Marco Ferraris, 20-15 nel primo tiro di precisione. Ma le sconfitte di Kevin Montaldi nel secondo tiro di precisione e di Ressia nell'individuale riportano il punteggio in equilibrio. Pareggia la coppia Ferraris - Prando, 5-5, La Familiare vede il successo grazie a Piccardo - Gatti, 11-6, ma la terna Muro - Borsari - Pasquin è sconfitta ed è 11-11.

Sugli altri campi insiste la Centallese, 14-8 su Forti e Sani, e Enviese batte Aostana, 16-6. Centallese comanda con 10 punti, poi Enviese con 6, Aostana e La Familiare con 5, Forti e Sani, Nuova Boccia e Veloce Club con 4, Marene con 2

Nel girone C di Prima Categoria, comanda San Candido di Murisengo, 12-6 su Pianezza, primo posto con 4 punti appaiato a Silpa, che batte, 12-6, Nosenzo.