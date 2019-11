Plastipol e Cantine Rasore: sfide interne al Geirino

OVADA - Si torna in campo nei campionati regionali di pallavolo dopo il week end di sosta forzata imposto dal maltempo. Per la Cantine Rasore in realtà è già arrivato il recupero con la sconfitta subita martedì scorso sul campo del Piazza Club Novara (25-17, 25-19, 21-25, 25-19 i parziali), in risultato tutto sommato attendibile in ragione dell'attuale terzo posto in classifica dell'avversaria. Molto più delicata la sfida di oggi, dalle 17.45 sul campo del Geirino, nel derby contro la Fortitudo Occimiano. Per le ragazze di coach Dogliero la missione di raccogliere altri punti dopo l'unico successo casalingo di due settimane fa contro Leinì. Torna in campo anche la Plastipol che vuole dimenticare la recente battuta d'arresto dopo il rinvio della sfida di Verbania. Arriva al Geirino (dalle 21.00) il Ceriani Moto Invorio attuale fanalino di coda ancora a 0 punti. Per Mangini e compagni sulla carta una sfida che appare agevole contro un'avversaria che in sei gare ha racimolato la miseria di tre set.