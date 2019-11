Settore educativo del Comune in stato di agitazione: parte il blocco degli straordinari

ALESSANDRIA – Stato di agitazione di tutti i dipendenti che lavorano nel settore educativo: Io hanno proclamato i sindacati Uil Fpl, Cgil Fp, Cisl Fp e Csa insieme alle Rsu del Comune. “Le ragioni che hanno portato a questa decisione risalgono agli impegni dell’Amministrazione comunale precedentemente presi ma mai rispettati e quindi disattesi. Il personale, educatori e collaboratori, ha svolto da metà settembre al 25 novembre scorso ben 141 ore di straordinario. Il ricorso allo straordinario, come si può intuire dal dato oggettivo, è ora sistematico ed evidenzia una cronica carenza del personale”. A breve inoltre si assenteranno due lavoratrici, una per pensionamento e l’altra per un periodo di malattia.

Oltre a questo le organizzazioni sindacali di categoria sottolineano “il sistematico spostamento del personale dalla struttura assegnata e il ricorso ad accorpamenti tra sezioni di bambini della stessa fascia di età. Questo non fornisce le condizioni ideali per l’inserimento dei nuovi bambini all’asilo e crea discontinuità educativa e relazionale. Questi alcuni dei maggiori problemi evidenziati che riteniamo debbano essere chiariti e risolti a maggior ragione perché coinvolgono i cittadini più piccoli e il personale deve poter lavorare nelle migliori condizioni possibili per accompagnarli nella crescita”.