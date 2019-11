Si allontanano da casa, in corso le ricerche di tre giovani

ALESSANDRIA - Di loro non si sa più nulla dal 27 novembre. E i telefoni spenti non aiutano una eventuale localizzazione. Da ormai tre giorni sono in corso le ricerche di tre ragazzi, un maschio e una femmina di 16 anni di Alessandria, e una 25enne di Asti. Non è chiaro cosa sia accaduto.

La notizia iniziale parlava di una ragazzina sequestrata, con il passare delle ore sarebbe emersa un’altra situazione: ovvero che ad allontanarsi da casa siano in tre, accomunati da un rapporto di amicizia, e volontariamente.

I genitori di Nicolò e quelli di Marika, i due sedicenni, hanno sporto denuncia. Ma sono in corso accertamenti anche sugli spostamenti di Alessia, 25 anni, residente ad Asti.

I Carabinieri hanno attivato tutte le procedure previste in questi casi. Compreso avvertire la Procura della Repubblica di Alessandria. Si sta scavando nella vita dei giovani e cercando di capire cosa sia accaduto in questi giorni.