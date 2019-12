Autosped, Podrug in cattedra. Vicenza dietro la lavagna

Temeva la trasferta a Vicenza, coach Fabio Pozzi. "Per le otto sconfitte di fila delle padrone di casa e, dunque, per la voglia di riscattarsi e aggiungere punti, per aver messo in difficoltà lo squadrone Moncalieri nell'ultimo turno, anche per il cambio in panchina e il debutto di un esperto come Aldo Corno". Timori legittimi, ma fugati da Autosped sul campo: seconda trasferta ravvicinata in Veneto e secondo successo delle giraffe, 64-74 su Velcofin che vale la conferma al terzo posto e in piena corsa per le final eight di Coppa Italia di A2 femminile.

"La squadra è stata brava ad incanalare la partita nei binari graditi da noi. Brave, le ragazze, a resistere a tutti i tentativi delle vicentine di rientrare in corsa.Noi sempre avanti, anche con personalità - sottolinea coach Pozzi - anche a chiudere la gara nel finale quando, avanti di un possesso, abbiamo messo il sigillo sulla vittoria con la tripla di Pavia e il canestro di Colli".

All'intervallo lungo squadre vicine, 29-32, dopo 30' 49-55, nel finale Velcofin si riavvicina, ma il break allontana i pericoli. Ben 4 in doppia cifra: Pavia con 10, Albano con 13, Claudia Colli e Podrug con 16. Soprattutto la croata, con una doppia doppia, sta entrando in forma, superando un periodo iniziale condizionato dagli infortuni. Non appena la condizione è cresciuta,si sta rivelando determinante. Unica nota stonata, in questa partita, l'infortunio alla spalla per Claudia Colli, che ha lasciato il campo nel finale: il turno di sosta, domenica, può servire per recuperarla per il prossimo impegno.