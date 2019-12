Casale, niente da fare: vince il Prato

PRATO - Sul sintetico di Montemurlo il Casale perde 2-0 contro un forte Prato che vince grazie alle reti di Gentili nei primi 45’ e Fofana nella ripresa.



Nel primo tempo si rendono subito pericolosi i padroni di casa con il tiro di Cari messo in angolo da un attento Rovei; rispondono i nerostellati con l’azione di Vecchierelli per Coccolo che sfiora la rete del vantaggio. Verso la fine della prima frazione di gioco il Prato realizza il gol dell’1-0: dalla bandierina Tomi serve Gentili che non sbaglia e firma la rete capace di rompere l'equilibrio.



Nella ripresa raddoppiano i padroni di casa ancora su sviluppo da calcio d’angolo: stavolta il corner di Gargiulo trova il tocco vincente di Fofana per il 2-0.

Il Casale prova a reagire con i cambi effettuato da mister Buglio ma il pallone non vuole entrare in rete: a quattro minuti dalla fine il tiro di Villanova colpisce in pieno il palo della porta difesa da Bagheria.



Prato - Casale 2-0

Reti: 43’ Gentili, 8’st Fofana

PRATO: Bagheria, Gentili, Tomi, Ghini, Giampà, Diana, Regoli, Gargiulo, Fofana, Surraco, Carli. A disp. Piretro, Cecchi, Sciannamé, Bassano, Mariani, Nannini, Diarrassouba, Fanucchi, Cellini. All. Esposito



CASALE: Rovei, Bianco, Pinto, Vecchierelli, Todisco, Villanova, Coccolo, Di Lernia, Mair (20’st Lamesta), Buglio (20’st Cappai), Mullici (1’st Fabbri). A disp. Tarlev,, Bettonte, Brugni, Provera, Chiesa, Poesio. All. Buglio