Chiude Buone Letture, addio a un pezzo di storia novese

NOVI LIGURE — La libreria “Buone Letture” di via Pietro Isola a Novi Ligure è prossima alla chiusura. Il negozio è stato a lungo un luogo simbolo della città. I meno giovani si ricorderanno quando – negli anni Sessanta – si chiamava “Aldus” ed era in via Girardengo; poi il trasferimento in via Mazzini. Dopo la famiglia Foglia (l'ultimo titolare, Carlo, è morto a luglio in un incidente stradale in via Raggio), a gestire il negozio era arrivato Elio Demicheli che, con grande lungimiranza, aveva trasformato la libreria in un luogo di incontro per grandi e piccini. Da lui non si andava solo per prenotare e acquistare i libri scolastici, o per trovare le pubblicazioni di tendenza, ma per scambiare opinioni, per incontrare scrittori e giornalisti.

Nel frattempo la libreria si sposta in via Pietro Isola e passa di mano diventando “Libreria Botta”. L'atmosfera, però, rimane quella che le aveva dato Demicheli. Quando Giovanni Botta lascia per godersi la meritata pensione, rilevano l'attività Andrea e Alessandra Chiapuzzo. Gli anni passano, il mondo diventa sempre più tecnologico ma la libreria rimane un punto fermo fino allo scorso 14 novembre quando, sulla pagina Facebook di “Buone letture”, spunta l'annuncio: «Finisce la nostra affascinante, difficilissima avventura», un messaggio firmato da Andrea e Alessandra Chiapuzzo, dai collaboratori Daniela Ottria e Serena Carrara e anche da Peter, la mascotte della libreria. Chissà se ci sarà qualcuno pronto a raccogliere il testimone e a scommettere, ancora una volta, sulla magia dei libri.

Nella foto, Alessandra Chiapuzzo con Peter, la mascotte della libreria