Geirino quasi impraticabile: sospesa Ovadese - Arquatese

OVADA - La sensazione è che tutto sommato all'Ovadese Silvanese non dispiaccia. E' stata rinviata la sfida odierna con l'Arquatese. Le piogge di queste prima parte della giornata hanno dato il colpo di grazia a un campo sottoposto alle abbondanti precipitazioni degli ultimi tempi. La terza arbitrale ha effettuato il suo controllo, attorno alle 15.00. Ma si è capito subito in quale direzione si sarebbe andati. Il pallone é rimbalzato nei primi due tentativi, per poi impantanarsi nei successivi. A quel punto il direttore di gara ha stretto la mano ai capitani e ha decretato la sospensione. "Prendiamo atto - ha commentato Roberto Pastorino, mister dei nero arancio - Noi eravamo pronti a giocare pur con i soliti problemi di formazione". Nella distinta infatti non comparivano i nomi di Tangredi che ha terminato il suo rapporto con la società, Martinetti e Lovisolo. Ora rimane da verificare la data del possibile recupero che non potrà essere al Geirino per il ben noto problema all'illuminazione.