Grigi, l'illusione e poi il doppio ko. Il Siena fa bottino pieno

Un tempo regalato, l'altro all'attacco, il pareggio in rimonta, anche il 2-1 annullato. Poi ancora un errore in mezzo e il Siena, abituato a vincere in trasferta e a cambiare la gara nel quarto d'ora finale, non si smentisce. Punteggio pesante, 3-1, troppo, ma le concessioni nel primo tempo sono ancora molte e non bastano la grande reazione e le occasioni nella ripresa. Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare: non è crisi, ma qualche segnale da cogliere c'è

LE SQUADRE

Alessandria in formazione annunciata, e obbligata: Casarini è pronto a tornare, ma non ancora per giocare dall'inizio. Lo schieramento è lo stesso di Monza, il Siena con D'Auria alle spalle di Cesarini e Guidone. Guberti anche lui pronto ad entrare in corsa



LA PARTITA

Dominio iniziale del Siena, ma dopo 7' l'occasione è dei Grigi: Eusepi conquista palla a centrocampo e, con felice intuizione, serve Celia, smarcato in area, che prova ad incrociare, ma calcia su Confente in uscita. Brivido al 14',mischia pericolosa nell'area grigia, Cesarini cerca due volte il tocco vincente, ma la difesa alessandrina respinge. Al 22' sono gli ospiti a segnare: punizione dl vertice sinistro, un capolavoro di Lombardo, che lascia impietrito Valentini, incolpevole. L'Alessandria accenna una reazione e protesta al 34' per un intervento in area su Eusepi, ma l'arbitro fa segno di proseguire. Nel finale Cambiaso apre per Chiarello: si alza la bandierina del fuorigioco, valutazione errata, ma intanto il centrocampista calcia addosso al portiere.

L'Alessandria inizia la ripresa molto aggressiva, il Siena si chiude. E' un assedio, al 19' il fortino senese: suggerisce Cambiaso, palla con il contagiri, perfetta per il tocco sottoporta di Eusepi. L'assedio continuo, al 29' l'Alessandria raddoppia, azione da manuale, Sartore per Arrighini, che segna, ma si alza la bandierina del fuorigioco. Al 32' miracolo di Confente sul missile di Casarini da 25 metri. Al 34' la doccia fredda del raddoppio del Siena, che si affaccia per la prima volta nella metacampo alessandrina: errore in mediana, Cesarini serve Guidone, che infila sul primo palo. Doccia gelata, ma i Grigi ripartono e al 40' il destro incrociato di Sartore passa di poco sull'incrocio. Al 43' il Siena chiude i conti, ancora con Guidone, con sponda di testa di Polidori

Alessandria – Siena 1-3

Marcatori: pt 22' Lombardo; st 19' Eusepi, 34' e 43' Guidone

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso, Chiarello (13'st Sartore), Suljic, Castellano (22'st Casarini), Celia; Eusepi (29'st Pandolfi), Arrighini. A disp: Marietta, Gilli, Akammadu, Gerace, Gjura, Cleur, Crisanto, M'Hamsi. All: Scazzola

Siena (4-3- 1-2): Confente; Lombardo, D'Ambrosio, Baroni, Migliorelli; Serrotti (24'st Da Silva), Arrigoni, Vassallo (37'st Oukhadda); D'Auria (24'st Guberti); Cesarini (43'st Polidori), Guidone. A disp: Ferrari, Ortolini, Campagnacci, Romagnoli, Andreoli, Buschiazzo, Setola, Argento. All: Dal Canto

Arbitro: De Santis di Lecce

Assistenti: Moro di Schio e Zampese di Bassano

Note: Giornata di pioggia, terreno allentato. Spettatori: 1300 circa (227+983) Ammoniti: Cambiaso,Baroni, Dossena, Vassallo, Migliorelli per gioco falloso, Eusepi, Cosenza per comportamento non regolamentare. Angoli:7-2 per l'Alessandria Recupero: pt 0, st 5'