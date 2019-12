Canzoni per il clima, i ragazzi novesi vanno a Torino

NOVI LIGURE — Proseguono gli sviluppi del progetto musicale che, in questi ultimi anni, ha visto protagonisti i bambini dell’Istituto comprensivo Novi 3 e i ragazzi del Ciampini-Boccardo. Il gruppo è stato contattato per partecipare a Climathon, maratona mondiale per l’ambiente che si è tenuta a Torino. All’evento hanno partecipato i ragazzi dell’istituto superiore accompagnati dai docenti Francesco Turi e Marta Ziccardi.

«In estate abbiamo partecipato al Festival for the Earth a Sanremo, un grande evento fra scienza, ambiente e musica», racconta Ziccardi. Per il prossimo futuro, spiega Ziccardi, «l’idea, sviluppata con la nuova dirigente dell’Istituto comprensivo 3 Giovanna Ravazzano, è quella di creare brani inediti e video per arricchire il percorso di musica d’ambiente e rafforzare l’idea di coro e di gruppo».