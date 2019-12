Giovedì a Casale si presenta il secondo libro di Bianco

CASALE - Giovedì 5 dicembre il Caffè Letterario in Biblioteca Civica vedrà il gradito ritorno dell'ex dirigente alla Cultura del Comune, Renato Bianco, in veste di scrittore: alle ore 17.30, infatti, presenterà il suo secondo romanzo dal titolo Quel primo bacio (Interllinea, 2019).

Dopo l'esordio sotto il segno del giallo, con una storia complessa e intricata narrata nel suo Delitto in Gipsoteca, Bianco torna alla ribalta con un romanzo d'amore, di solitudini, ma anche di incontri che sembrano segnati dal destino.

Il libro, infatti, è la storia di Iside, aperta e spontanea, e Filippo, chiuso e introverso. Si incontrano giovanissimi, per caso, una mattina, in biblioteca. Ma poi la vita traccerà per loro strade diverse da percorrere, fino a quando una serie di eventi, impossibili da prevedere, porterà le loro vite a incrociarsi di nuovo, dando a entrambi una nuova possibilità di conoscersi: sapranno coglierla questa volta? Con l’autore interverrà il direttore della Biblioteca Civica Roberto Botta. Ingresso come sempre libero.