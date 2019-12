Ieri a Valenza la Virgo Fidelis

VALENZA - Si è tenuta ieri in Duomo la cerimonia della Virgo Fidelis 2019, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. L'evento, organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Valenza - si è svolto alla presenza delle locali Autorità Civili e Militari, delle Associazioni d’Arma, delle Associazioni di Volontariato della Croce Rossa, dell’AVIS, dell’OFTAL e di numerosi cittadini.

Il Presidente della Sezione Anc, Marcello Omodeo, ringraziando nel proprio discorso tutti gli intervenuti, ha manifestato la propria soddisfazione per l’eccellente riuscita dell’evento, sottolineando in particolare i valori radicati da sempre nell’animo e nella ragion d’essere dell’Arma dei Carabinieri: il senso religioso dell’offerta di sé per il bene degli altri, il coraggio del proprio dovere congiunto all’onore militare, la solidarietà umana e la vicinanza nei confronti di chi soffre; qualità che hanno generato nel popolo italiano, e non solo in esso, il sentito e profondo atteggiamento di fiducia e di stima nei confronti dell’Arma e di tutti quelli che, a qualsiasi titolo, impegnano quotidianamente la loro esistenza al bene comune. L’evento si è concluso con il pranzo sociale presso il ristorante Achille di Valenza.