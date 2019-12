Il via al festival "Virtù Civica", eventi fino a venerdì

CASALE - Ha preso il via ieri pomeriggio al Castello di Casale Monferrato la terza edizione del Festival della Virtù Civica, che fino a venerdì 6 dicembre propone in città numerosi appuntamenti per confrontarsi su etica, legalità, ambiente e giustizia.

Su questi temi si confronteranno in settimana numerosi ospiti, ed in particolare gli otto finalisti del Premio “Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno”, promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia insieme al Comitato organizzatore che riunisce numerose associazioni del Casalese.

I finalisti dell'edizione 2019 del Premio, la cui cerimonia di consegna chiuderà il Festival venerdì alle 16.30, sono Margherita Eufemi, docente presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche della Sapienza di Roma, che ha studiato con il suo gruppo di ricerca i rischi di neoplasie nella valle del Sacco, in Ciociaria, collegati al Lindano, un insetticida da anni bandito; Spazio C.a.s.a., che a Frontignano di Ussita, zona terremotata nel cuore del Parco dei Monti Sibillini, ha dato vita ad una residenza creativa che punta a ricostruire le radici identitarie; Agitu Ideo Gudeta, che dalla natia Etiopia, dove ha affrontato una battaglia contro il land grabbing rischiando l'arresto, è giunta in Trentino e ha fondato una azienda agricola dove alleva, nonostante le difficoltà, splendide capre Mochena altrimenti destinate all'estinzione; Gerlando Iorio, che come incaricato del Ministro dell’Interno sta operando per contrastare i roghi dei rifiuti in Campania; Stefano Liberti, giornalista d'inchiesta e documentarista che con i suoi lavori lotta per risvegliare la consapevolezza dei cittadini; Franco Lorenzoni, pedagogista ed insegnante che con la Casa laboratorio di Cenci, da lui fondata, ha creato un modello educativo centrato sul dialogo fra le generazioni; i soci della Cartiera Pirinoli di Roccavione, nel Cuneese, che da lavoratori licenziati a seguito di un fallimento, si sono riuniti in una cooperativa orientandola verso l’economia circolare; Paola Francesca Rivaro, “la signora dei ghiacci”, che combatte in difesa del clima grazie anche alla ricerca compiuta in otto diverse spedizioni in Antartide, nel Mare di Ross.

Ad accogliere il pubblico al Castello Gabriella Bionda, in rappresentanza dell'Associazione Amici di Luisa, a cui si deve l'organizzazione di questa terza edizione del Festival, ed il suo direttore artistico Marco Fratoddi. Accanto a loro il sindaco della città di Casale Monferrato Federico Riboldi e il presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino (nel seguito, Parco del Po) Franco Bove, storici partner dell'iniziativa.

Il programma fino al 6 dicembre

Lunedì 2 dicembre, alle 9 (Istituto superiore Balbo, aula magna, via Galeotto del Carretto 1), è in calendario il convegno “L’Italia delle virtù civiche (anno III)” durante il quale si farà il punto su esperienze di volontariato e di attivismo socio-ambientale in Italia e all’estero sia attraverso alcune ricerche che testimoniano la disponibilità degli italiani ad impegnarsi in prima persona per la sostenibilità, sia attraverso il racconto di alcune esperienze sul campo. Il convegno è organizzato insieme a Labsus, il laboratorio per la sussidiarietà. Introduce Daniela Ciaffi, vicepresidente di Labsus e docente di sociologia urbana al Politecnico di Torino. Intervengono: Pasquale Bonasora di Labsus, Grazia Moschetti di Action Aid Puglia, l'architetto Gloria Gusmaroli, il designer Andrea Couvert. Coordina il giornalista Giuseppe Iasparra.

Alle 15, (con partenza dal monumento alla difesa, presso il Castello del Monferrato, piazza Castello), si terrà la camminata organizzata da Casale Cammina con inaugurazione ufficiale della cartellonistica percorsi di Casale Cammina.

Alle 17 (Parco del Po, viale Lungo Po Gramsci 8/10) inaugurazione della mostra fotografica internazionale “Scatti sul clima” di Marco Zorzanello, vincitore dell'Yves Rocher Foundation Photography Award. A cura del magazine Cassinogreen. Interviene Francesco Bove, presidente del Parco del Po.

Alle 21 (Parco del Po, viale Lungo Po Gramsci 8/10), si terrà il convegno “Salute in cammino”, con interventi del dottor Mauro Brusa, promozione salute ASL AL, del dottor Franco Finelli, Commissione Medica Club Alpino Italiano, della dottoressa Alessia Guarato, biologa nutrizionista, e di Silvia Sorisio, walking leader. Coordina Enrico Bruschi del C.A.I. Casale Monferrato.

Martedì 3 dicembre, alle 17.30 (Museo civico, salone delle lunette, via Cavour 5), una tavola rotonda affronterà il tema “Predoni del suolo. Land grabbing e nuovo colonialismo”. Intervengono: Agitu Idea Gudeta, allevatrice e attivista ambientale, finalista del Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno 2019, Stefano Liberti, giornalista e finalista del Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno 2019,Paola Ramello di Amnesty International, Attilio Ascani di FOCSIP (Federazione degli Oganismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario). Coordina Claudio Debetto di E-forum.

Alle 21 (Parco del Po, viale Lungo Po Gramsci 8/10) la videopresentazione del libro fotografico “L'ultimo vallone selvaggio. In difesa delle cime bianche” a cura di Annamaria Gremmo, Marco Soggetto e Francesco Sisti. Organizza la sezione C.A.I. di Casale Monferrato. Coordina Claudio Ferrando per C.A.I. Casale Monferrato.

Mercoledì 4 dicembre, alle 9.30 (Istituto superiore Leardi, via Leardi 1), il primo appuntamento teatrale del Festival con “Il settimo continente” Alla scoperta dell’economia circolare, di e con La Ribalta Teatro. Con Alberto Ierardi, Giorgio Vierda, Luca Oldan. Scenografia: Chiara Bartali. Luci: Alice Mollica. Parteciperà una rappresentanza degli operai della Cartiera Pirinoli di Cuneo, finalista del Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno 2019.

Alle 17.30 (Parco del Po, viale Lungo Po Gramsci 8/10), verrà proiettato il documentario “Il #Sacco chimico - Il futuro contaminato” di Chiara Bellini, che darà la possibilità alla comunità di Casale Monferrato di incontrare i cittadini della Valle del Sacco e di confrontarsi in una tavola rotonda. Introduce Assunta Prato del Comitato Premio Luisa Minazzi Ambientalista dell'anno e socia Afeva Casale. Ne discutono: Margherita Eufemi, docente presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche della Sapienza di Roma, finalista del Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno 2019, e il suo staff, Bruno Pesce, sindacalista e socio Afeva, Giuliana Busto, presidente di Afeva, Chiara Bellini, giornalista, film maker e fondatrice della rete Ecosin, Rosy Battaglia, giornalista e fondatrice di Cittadini reattivi.

Giovedì 5 dicembre, alle 14.30 (ritrovo al Parco del Po, Viale Lungo Po Gramsci 8/10), è prevista la partenza di “Trash sotto l'albero” Camminare insieme, condividere, ripulire e raccontare, evento organizzato da I.TA.CÀ Monferrato Off, in partnership con Oway e con la collaborazione di Legambiente Casale, Parco del Po, Casale Cammina, Il Picchio, la Confraternita degli Stolti, con le guide Anna Maria Bruno e Fabio Ricaldone.

Alle 21 (Istituto superiore Leardi, via Leardi 1) è previsto il secondo appuntamento teatrale con “Cammelli a Barbiana” di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, con Luigi D’Elia e la regia di Fabrizio Saccomanno. Un grande omaggio intenso e poetico alla vita e all'opera di Don Lorenzo Milani, uomo, maestro e prete scomodo, coraggioso e tenace.

Venerdì 6 dicembre, alle 9 (Istituto superiore Balbo, aula colibrì, via Galeotto del Carretto 1) si parlerà di “Battaglie di legalità” con l'intervento di Gerlando Iorio, incaricato del Ministro dell’Interno contro i roghi dei rifiuti in Campania e finalista del Premio Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno 2019, Francesco Loiacono, direttore di La Nuova Ecologia, Elena Sassone di Scout AGESCI. Modera Sergio Favretto, avvocato e storico.

Alle 11 (Istituto superiore Lanza, aula magna, via Vercelli 1) si terrà l'incontro “Lorenzo Milani, educatore ambientale”, una conversazione fra l'attore Luigi D’Elia e Franco Lorenzoni, insegnante di scuola primaria e finalista del Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno 2019. Coordina il giornalista Marco Fratoddi.

Alle 16.30 (sala consiliare del Municipio, a Palazzo San Giorgio, in via Mameli 10, Casale Monferrato), come da tradizione, si terrà il momento più importante con la Cerimonia di consegna del “Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno”, introdotto con un saluto in video dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa (tra i protagonisti dell’edizione 2015 del Premio per l'impegno profuso sul fronte dello smaltimento illecito dei rifiuti in Campania). In occasione della premiazione gli otto finalisti, intervistati dalla giornalista Marina Maffei, si racconteranno nel corso di una intervista corale. Intervengono il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, l'assessore all'Ambiente della Città di Casale Monferrato Maria Teresa Lombardi, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, il direttore di La Nuova Ecologia Francesco Loiacono, Giulio e Marco Minazzi, il referente di Legambiente Casale Monferrato e coordinatore del Comitato organizzatore Vittorio Giordano, il giornalista e direttore del Festival della virtù civica Marco Fratoddi.