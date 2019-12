Leardi, dopo la serata di incontri vista sull'Open Day

CASALE - Grande soddisfazione, all’Istituto di Istruzione Superiore “Leardi”, per il successo della serata tematica «Leardi incontra il tuo futuro» del 28 novembre: moltissimi sono stati i genitori che si sono riuniti nell’Aula Magna della scuola per assistere alla presentazione dei corsi di studio, in vista della scelta che i loro figli, quasi al termine della scuola media, tra poco tempo dovranno effettuare.

La serata è stata un’occasione per entrare in contatto con l’offerta formativa dell’Istituto, che comprende diversi corsi per organizzazione, profilo e competenze in uscita: Liceo artistico audiovisivo-multimediale “Angelo Morbelli”, “Amministrazione, Finanza e Marketing” (ex ragionieri); Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometri); “Grafica e comunicazione”; “Turismo”, “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” (presso la sede "Luparia" di San Martino di Rosignano).

Dopo il dialogo con i relatori in Aula Magna, la serata è proseguita in aula insegnanti e nei laboratori, opportunamente allestiti, in cui docenti, studenti ed ex studenti hanno mostrato ai giovani le opportunità che una scuola come l’Istituto “Leardi” può offrire, per un futuro che apre alle competenze necessarie al mondo del lavoro, senza escludere l’opzione degli studi universitari.

Il prossimo appuntamento di orientamento è fissato per il primo weekend di open day, che avrà luogo domenica 8 dicembre (presso il “Luparia”) e sabato 14 e domenica 15 dicembre presso il “Leardi”).