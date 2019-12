Ovadese Silvanese: difensore cercasi

OVADA - Una falla in difesa. A doverla tappare è l'Ovadese Silvanese che ieri sarebbe scesa sul campo per la sfida con l'Arquatese adattando per la seconda volta Porrata nel ruolo di centrale a fianco di Pastorino. La causa: l'assenza di Martinetti, fermo anche prima della pausa imposta dal meteo con l'Asca, e la conclusione del rapporto tra la società è l'altro centrale Tangredi. “Mi aspetto – ha commentato ieri mister Roberto Pastorino, allenatore nero arancio – almeno un difensore”. Il vice presidente Andrea Repetto conferma. “Arriveranno due difensori – spiega – e un attaccante”. Un mercato delicato quello dell'Ovadese Silvanese che in attesa della trasferta cruciale sul campo del San Giacomo Chieri deve rimodellare un organico. “Non abbiamo fretta in attacco, il centrocampo è a posto sia numericamente che dal punto di vista della qualità. In difesa dobbiamo muoverci non solo per aggiungere un giocare ma anche per trovare la pedina giusta”.