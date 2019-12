Plastipol festeggia tre punti

OVADA - Sabato agevole per la Plastipol che si sbarazza della matricola Invorio in tre set. Rammarico in casa Cantine Rasore che cedono il passo a Occimiano nel derby alessandrino.

I maschi Parziali 25-16, 25-17, 26-24 per una gara che il sestetto di Suglia ha controllato dall'inizio. Un calo di tensione nel terzo parziale consente agli ospiti di salire fino al 24-21 per poi essere riacciuffati sulla parità. A quel punto la frittata la scodella l'allenatore avversario che rimedia prima un giallo per proteste, poi completa "l'impresa" con un rosso che dal 25-24 manda le squadre sotto la doccia. "Risultato importante - ha commentato al termine il direttore sportivo Alberto Pastorino - che ci consente di essere a centro classifica pur con due gare in meno". La Plastipol ha infatti riposato nel primo turno di campionato e recupererà il 12 dicembre la trasferta di Verbania con l'Altiora. Da segnalare l'esordio nella fila ovadesi del giovane centrale Nervi.

Tabellino: Nistri, S. Castagna 13, Mangini 12, A. Castagna 9, Nervi 5, Baldo 5. Libero: Parodi. Ut.: S. di Puorto 2, R. di Puorto. All.: Suglia.

Le ragazze Un'illusione la vittoria del primo set in casa ovadese. Parziali: 25-21, 23-25, 25-27, 17-25. In avvio sono molto efficaci in attacco Fossati e Lazzarini. Occimiano mette però sul campo la sua maggiore fisicità e ribalta lo scenario. Qualche errore di troppo da parte delle ovadesi fa la differenza nel concitato finale del terzo parziale. La formazione ospite ne approfitta, parte nella quarta frazione con un break e poi gestisce la situazione. "Spiace - ha commentato al termine il ds Alberto Pastorino - non aver portato a casa nemmeno un punto. Ci siamo andati vicini".

Tabellino: Bastiera 1, Pelizza 14, Fossati 23, Lazzarini 11, Carangelo 1, Angelini 8. Libero: Grillo. Ut.: Lipartiti 2, Lanza Comandini. All.: Dogliero.