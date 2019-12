A Tortona ci sarà una panchina 'inclusiva'

TORTONA - Martedì 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, in comune a Tortona, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione del service del Lions Club Tortona Castello che consiste nella donazione di una 'panchina inclusiva' che sarà installata nell’area di Palazzo Guidobono. All’incontro erano presenti il sindaco Federico Chiodi, gli assessori Marzia Damiani e Mario Galvani, la presidente del club Enrica Devecchi, il governatore del distretto Lions Alfredo Canobbio e numerosi rappresentanti delle associazioni che fanno parte del Cav (consulta del volontariato) del comune di Tortona.

La panchina sarà composta di tre spazi, con quello centrale privo di seduta, consentendo di poter 'includere', anche fisicamente, una sedia a rotelle, così come un passeggino o un carrello porta spesa. Sindaco ed assessori hanno colto l’occasione anche per ricordare l’impegno che da sempre caratterizza il comune nell’attivare ed incoraggiare iniziative a favore delle persone disabili o di quanti lavorano, spesso a titolo volontario, all’integrazione dei disabili sia con progetti come questo, sia dal punto di vista sociale.

E’ stata anche l’occasione per presentare il “Progetto Explora: spazi e tempi per crescere”, a cui il comune ha aderito nel dicembre dello scorso anno, rivolto ai minori nella fascia di età 5-14 anni, con l’impegno di favorire la partecipazione tramite la rimozione degli ostacoli che impediscono le pari opportunità di crescita e di sviluppo in attività extrascolastiche. Per questo il comune acquisterà in cofinanziamento, un sollevatore idraulico per l’accesso alle attività acquatiche, che sarà installato presso la piscina Dellepiane.