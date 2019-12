Altri 1300 kg di tappi per la Mano di Stella

SPINETTA MARENGO - Non accenna a rallentare la gara di solidarietà della Onlus La Mano di Stella che raccoglie fondi in favore dell'acquisto di materiale destinato al punto nascite dell'ospedale di Casale e per sostenere i genitori malati genetici nel loro percorso di diagnosi pre-impianto.

Oggi è stato consegnato alla Ecoplasteam di Spinetta un furgone con oltre 1300 kg di tappi raccolti nelle urne disseminate per il territorio Casalese. «Dall'inizio della raccolta siamo a poco più di 3 tonnellate di tappi consegnate! - spiega entusiasta Cindy Barrot, la mamma di Stella - Un successo reso possibile grazie all'attiva partecipazione di tutti i Monferrini (e anche oltre i nostri confini!!) che hanno preso a cuore il sostegno al nostro punto nascita, per il quale i primi acquisti dovrebbero arrivare per Natale».

Non ci si ferma qui. A gennaio infatti partirà un nuovo progetto in collaborazione con il Comune.