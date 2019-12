Cantiere aperto, si cambiano 78 metri di tubi

ALESSANDRIA - Amag Reti Idriche aprirà questa mattina il cantiere per risolvere, una volta per tutte, i reiterati problemi di erogazione dell’acqua in via Scazzola e dintorni.

Servirà circa una settimana per sostituire 78 metri di tubazione da corso Acqui fino all’incrocio con via Fernandel: per questo motivo, a partire da oggi transito vietato e passaggio obbligato, per residenti e commercianti della strada, alle spalle dell’isolato, in una via che l’azienda partecipata del Comune ha già sistemato - posizionando della ghiaia - nelle ultime ore.