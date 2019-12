Luci e alberi per rendere la città più bella

ALESSANDRIA - Tra le tante iniziative per Natale, anche ‘Alessandria si illumina’, un progetto di rigenerazione di spazi urbani - sostenuto dalla Regione Piemonte - che vedrà il posizionamento di allestimenti a tema, tridimensionali e luminosi (grandi oltre tre metri): in particolare, ci saranno una sfera luminosa in via Dante e un grande pacco regalo in piazza Santo Stefano, oltre a 14 proiettori architetturali (fari decorativi) in piazza Santo Stefano, piazza Santa Lucia, piazzetta della Lega, corso Roma - chiesa San Giovannino, via San Giacomo della Vittoria, chiesa San Giovanni Evangelista, Palazzo Cuttica, piazza Santa Maria di Castello e giardini pubblici.

Gli alberi di Natale, al contrario, saranno messi davanti al Comune, in piazza Ceriana, davanti all’Arco di piazza Matteotti, in zona stazione ferroviaria e a Spinetta Marengo.