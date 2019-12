Monferrato Green Farm ad aprile in città

CASALE - Il Palafiere Riccardo Coppo ospiterà dal 3 al 5 aprile 3020 la prima edizione di Monferrato Green Farm, fiera del verde e dell'agricoltura. L'organizzazione è a cura di D&N Eventi, la stessa realtà (casalese) che si occupa della Mostra di San Giuseppe.

«Un'iniziativa (molti i patrocini e le partnership nda) che coinvolgerà tutto il territorio, sono lieto venga ospitata al polo fieristico intitolato all'ex sindaco Coppo» ha introdotto il sindaco Federico Riboldi.

Nicoletta Cardillo di D&N ha spiegato a grandila struttura dell'evento: «ingresso gratuito, zone di mostra mercato ma anche aree workshop dedicate a frutteto, orto e giardino, molti intrattenimenti per i più piccoli, dal concorso "idea verde" per le scuole, con 2000 euro di montepremi per i progetti di riqualificazione di aree verdi abbandonate, a un'area per gli animali e, esternamente, una fattoria didattica. Sarà una fiera di settore ma anche una festa per il territorio, con una zona dedicata alla ristorazione monferrina».

Il direttore tecnico Luciano Grilli ha meglio specificato: «Si tratta di un'iniziativa che forse mancava in questo territorio, un evento molto culturale, che si rivolge ai professionisti ma anche ai semplici appassionati».